İzmir’de 10 milyon TL değerinde kaçak vücut geliştirme hapları ele geçirildi

--Ürünlerin imalatından görüntü

--Ele geçirilen malzemelerden genel ve detay görüntüler

--Şahısların kaçak ürünleri koydukları kedi maması paketlerinden görüntü

--Şüphelilerin emniyette çıkarılması



( İZMİR )- Kedi maması poşetlerinde kaçak vücut geliştirme haplarını piyasaya sürmüşler- Vücut geliştirme şampiyonu C.D.’nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı İZMİR



- İzmir’de, gümrük kaçağı vücut geliştirme ilacı üreten ve kedi maması poşetleri içinde piyasaya süren şahıslara yönelik yapılan operasyonda, piyasa değeri 10 milyon TL olan ürün ele geçirildi. Operasyonda, aralarında vücut geliştirme şampiyonu C.D’ninde bulunduğu 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı vücut geliştirme ilaçlarını sağlıksız koşullarda üreten ve piyasaya süren şahısları 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip etti. Takip sonucunda ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Kedi maması poşetlerinin içinde piyasaya sürmüşler Düzenlenen operasyonda; 200 bin adet ürün, 20 kilogram toz halde ve 40 kilogram sıvı halde ham madde ele geçirilirken, yakalanan ham maddelerden yaklaşık 1 milyon adet vücut geliştirme ürünü elde edilebileceği bildirildi.

Kaçak ürünlerin piyasaya kedi maması poşetlerinin içinde sunulduğu öğrenilirken, piyasa değeri 10 milyon TL olan ürünlerin yanı sıra, üretimde kullanılan makinelere el konuldu. Aralarında vücut geliştirme şampiyonunda bulunduğu 4 zanlı tutuklandı Operasyonda, aralarında vücut geliştirme şampiyonu C.D’ninde bulunduğu Y.A, M.S.Ö, ve A.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yine şüphelilerin üstünde, suçtan elde ettikleri değerlendirilen yüklü miktar paralar ele geçirildi. Sorgularının ardından 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (SY-HG-



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