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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye şehitlerini kliple andı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye şehitlerini kliple andı

- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayınlanan video görüntüleri

( İZMİR ) İZMİR

Terör Saldırısı Polis Memuru Terör Örgütü Anma Etkinliği Saldırı 


- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Adliyesi'ne yönelik 4 sene önce gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ı video klip ile andı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü mensupları tarafından 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi'ne yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın 4. ölüm yıl dönümleri anısına klip yayınladı. İzmir Adliyesi'nde her yıl düzenlenen Fethi Sekin ve Musa Can'ı anma etkinliği bu yıl korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle düzenlemeyecek olması nedeniyle, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı video klibi yayınladı. "Bu vatan ve İzmir Adliyesi sizleri unutmadı" Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayımlanan klip için, "İzmir Adliyesi'ne yönelik hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can kardeşlerimizi şahadetlerinin 4. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Huzurumuzu, mutluluğumuzu, aldığımız nefesimizi siz şehitlerimize borçluyuz. Bu vatan ve İzmir Adliyesi sizleri unutmadı asla unutmayacak" açıklamalarına yer verildi.

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