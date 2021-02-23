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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan,Gürsel Aksel Stadı'nda incelemelerde bulundu

İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan,Gürsel Aksel Stadı'nda incelemelerde bulundu

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gürsel Aksel Stadı'na gelişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın statta incelemelerde bulunması ve yetkililerden bilgi almasıİZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir programı kapsamında İzmir Valiliğine ziyaret gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" adlı uluslararası konferansın ardından Valiliğe geçti.Burada Vali Yavuz Selim Köşger tarafından karşılanan Erdoğan, şeref defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Vali Köşger tarafından çinili tabak hediye edildi. Köşger, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra, bugün video konferans yöntemiyle açılışını yaptığı Gürsel Aksel Stadı'na geçerek yetkililerden bilgi aldı.

Uluslararası Konferans 

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