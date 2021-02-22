İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraklı'da deprem konutlarının temelini attı
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması, - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla açılışa katılması - Deprem Konutları Temel Atma kurdelesinin kesilmesiİZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'ne katıldı. (7)
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