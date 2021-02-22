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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD) Bunların mültecilere sahip çıkmak gibi bir derdi yok, dert başka'

İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD) Bunların mültecilere sahip çıkmak gibi bir derdi yok, dert başka'

İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD) Bunların mültecilere sahip çıkmak gibi bir derdi yok, dert başka"

: - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konferansta konuşmasıİZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" başlıklı uluslararası konferansa katıldı.
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Mülteci Uluslararası Konferans 

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