İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD) Bunların mültecilere sahip çıkmak gibi bir derdi yok, dert başka'
İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD) Bunların mültecilere sahip çıkmak gibi bir derdi yok, dert başka"
: - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konferansta konuşmasıİZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" başlıklı uluslararası konferansa katıldı. (2)
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