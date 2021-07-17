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İZMİR - Çin'den getirilen bir konteynerde uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İZMİR - Çin'den getirilen bir konteynerde uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi

İZMİR - Çin'den getirilen bir konteynerde uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi

- Konteynerden görüntüler - Konteyner içerisindeki varillerden görüntüler - Limandan görüntüler - Polis ekiplerinden görüntülerİZMİR (AA) - İzmir 'in Aliağa ilçesindeki limana Çin'den getirilen bir konteynerde, uyuşturucu yapımında kullanılan 26 ton 160 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.Çin'den gelen bir gemideki konteynerde uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal madde bulunduğu bilgisi üzerine Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çalışma başlatıldı.Çalışma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince TC EGE Limanı'nda ortak operasyon yapıldı.Operasyonda gemiden indirilen bir konteynerdeki 120 varilde beyan edilen "benzil klorür" maddesi yerine 26 ton 160 kilogram "hidroklorik asit" ile "asetil klorür" bulunduğu tespit edildi.Ele geçirilen kimyasal maddelerin uyuşturucu yapımında kullanıldığı bildirildi.
Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Uyuşturucu Gözaltı Kimyasal Madde İstihbarat Kimyasal Maddeler 

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