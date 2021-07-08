İZMİR - Çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)
- Yangın çıkan bölgeden detaylar İzmir 'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyorİZMİR (AA) - İzmir 'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı.Alınan bilgiye göre, Ilıpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktığı bilgisi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ve arazöz sevk edildi.Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 8 arazöz ile müdahale ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor.
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