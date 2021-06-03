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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İzmir Büyükşehir itfaiye merkezindeki skandal görüntülerle ilgili flaş gelişme

İzmir Büyükşehir itfaiye merkezindeki skandal görüntülerle ilgili flaş gelişme

ARŞİV

( İZMİR )- İtfaiye aracını merak ettikleri için binmelerine izin vermişler İZMİR

İtfaiye Aracı Eğitim Merkezi Cep Telefonu Sözleşmeli Pazar Günü 


- İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait yangın eğitim merkezinde 3 kadının itfaiye aracını kullanmasına dair skandal görüntülere ilişkin başlatılan soruşturmada; itfaiyede görevli 4 kişinin, 3 kadının itfaiye aracını merak ettikleri için binmelerine izin verdiklerini söyledikleri öğrenilirken, 1 itfaiye personeli açığa alındı. Belediyeye ait şirkete bağlı 3 personel hakkında ise disiplin soruşturması başlatıldı.Edinilen bilgiye göre olay, sokağa çıkma kısıtlamasının da uygulandığı geçtiğimiz pazar günü meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait Toros Yangın Eğitim Merkezi'ne gelen 3 kadın, eğitim merkezine girdi. Burada itfaiye araçlarını kullanan ve araçların arkasında seyahat eden kadınlar, o anları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Belediyenin itfaiye araçlarını cesurca kullanan kadınların davranışları ve buna müsaade eden personeller büyük tepki çekerken, bazı vatandaşlar da İzmir Büyükşehir Belediyesini sorumsuz davranmakla suçladı. Görüntüler kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.'Yangın var dediler geldik'Toros Yangın Eğitim Merkezi'nde çekilen videoda, kadınlardan biri itfaiye aracını kullanırken, diğer ikisi de aracın arkasına asılarak seyahat etti. Kadınların aracı kullandığı esnada, yolcu konumunda ve aracın arkasında bir itfaiye personelinin yer aldığı görüldü.
Öte yandan videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan kadınların 'Yangın var dediler geldik' ifadesi ise dikkat çekti.1 itfaiye personeli açığa alındıKonuyla ilgili sosyal medya hesabından gelen tepkilere cevap veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi resmi hesabı, "Merhaba, halkımızın can ve mal güvenliğini korumakla görevli itfaiye teşkilatımızın böyle bir olayla anılması kabul edilemez. Yetkili birimler bilgilendirilmiş ve konuyla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulunuldu. Soruşturma kapsamında; 1 itfaiye personeli açığa alınırken, belediyeye ait şirkette sözleşmeli personel olan ve İtfaiye Daire Başkanlığı´nda görev yapan 3 kişi de itfaiyedeki işlerine son verilip, kayıtlı oldukları şirkete gönderildi. Bu 3 kişi hakkında ise disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi.İtfaiye aracını merak ettikleri için binmelerine izin vermişlerÖte yandan itfaiyede görevli 4 kişinin, ziyarete gelen ve itfaiye aracını merak ettiklerini dile getiren 3 kadına araca binmeleri için izin verdiklerini söyledikleri öğrenilirken, görüntüleri paylaşan 3 kadının ise gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarını kapattıkları belirtildi.
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