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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İZMİR - Bir limanda 2 konteyner içinde 55 sığınmacı yakalandı

İZMİR - Bir limanda 2 konteyner içinde 55 sığınmacı yakalandı

- Sığınmacıların görüntüsü İzmir 'deki bir limanda 2 konteyner içinde 55 sığınmacı yakalandı - İtalya'ya götürülmek üzere 5 gün limanda bekletilen sığınmacıların havasız kalmaları nedeniyle konteynerleri deldikleri tespit edildiİZMİR (AA) - İzmir 'in Aliağa ilçesindeki bir limanda 2 konteyner içinde Irak uyruklu 55 sığınmacı yakalandı.Alınan bilgiye göre, özel bir şirkete ait limanda çalışan işçiler, 2 konteynerden ses geldiğini duyup durumu görevlilere bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin açtığı konteynerlerden Irak uyruklu 33'ü kadın toplam 55 sığınmacı çıktı.Sığınmacıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Jandarmanın yürüttüğü soruşturma sonucu 5 Mart'ta Şanlıurfa'dan İzmir 'e getirilerek konteynere bindirildiği belirlenen sığınmacıların 14 Mart'ta bir konteyner gemisiyle İtalya'ya gönderilmesinin planlandığı belirlendi.Bu süreçte havasız kalan sığınmacıların konteynerde delik açtıkları, gürültü çıkararak yardım istedikleri tespit edildi.Irak uyruklu 55 sığınmacı, işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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