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21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İZMİR - Bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

İZMİR - Bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

- Zanlıların adliyeye sevk edilmesiBir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Menderes ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı.İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Kasım'da Çile Mahallesi'ndeki mandalina bahçesinde silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine hareket etti.Ekipler, mandalina bahçesinde Zindan Torun'u silahla vurulmuş halde ölü buldu. Yol kenarındaki otomobilde de mermi izleri saptandı.Olayın aydınlatılması için JASAT, Olay Yeri İnceleme Timi ve istihbarat unsurlarının katılımıyla özel ekip oluşturuldu.Ekiplerce, 3 zanlı olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla farklı adreslerde yakalandı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Silahlı Kavga Bild Akalan Mermi 

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