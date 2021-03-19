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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İZMİR - Bir kişi karısını, kayınvalidesini ve bir akrabasını öldürdü

İZMİR - Bir kişi karısını, kayınvalidesini ve bir akrabasını öldürdü

- Olay yeri - Alınan güvenlik önlemleri İzmir 'de bir kişi karısını, kayınvalidesini ve bir akrabalarını öldürdüİZMİR (AA) - İzmir 'in Bayındır ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısını, kayınvalidesini ve kayınvalidesinin kuzenini öldürdü.Alınan bilgiye göre, kayınvalidesi Serpil Palalı'nın (47) Hacı İbrahim Karaselvi Sokak’taki evine giden Hüsnü T. (31), kayınvalidesi ve boşanma aşamasında olduğu eşi Serap T. (29) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kayınvalidesi ve eşini tabancayla vurduktan sonra dışarı çıkan Hüsnü T, silah seslerini duyarak eve doğru gelen Palalı'nın kuzeni Hamza Kuzucuk'u (45) da yaraladı.İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Kuzucuk ise kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.Olaydan sonra kaçan Hüsnü T, Hatay Mahallesi Çayır Caddesi'nde silahıyla birlikte gözaltına alındı.

Kayınvalide Valid 

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