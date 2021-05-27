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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
İZMİR - Bir depoda 3 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi

İZMİR - Bir depoda 3 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi

- Adrese düzenlenen operasyon - Operasyonda kaçak etil alkol ve düzeneğinin ele geçirilmesi İzmir 'de bir depoda 3 bin 500 litre etil alkol ele geçirildiİZMİR (AA) - İzmir 'in Bornova ilçesinde sahte içki üretimi yapıldığı belirtilen depoda 3 bin 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak etil alkol üretimi ve dağıtımı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Adrese düzenlenen operasyonda, 3 bin 500 litre etil alkol, 5 litrelik 550 bidon, 1 tonluk 9 tank ile 500 litre kapasiteli damıtma makinesi ve 2 pompa ele geçirildi.Şüphelilerin, 300 litre sahte etil alkolü 5 litrelik bidonlara doldurduğu ve araçla piyasaya sürmeye hazırlandıkları iddia edildi.Depo sahibi L.İ. ile M.Y.Ş. ve S.K. gözaltına alındı.

Sahte İçki Kaçak Osmanpaşa Kaçak Et 

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