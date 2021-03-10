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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İZMİR - Bilal Saygılı Camisi'nde Miraç Kandili idrak edildi

İZMİR - Bilal Saygılı Camisi'nde Miraç Kandili idrak edildi

- Bilal Saygılı Camisi genel plan - Kur'an - ı Kerim tilaveti - Mevlit okunması - Vatandaşların namaz kılması İzmir 'de Miraç Kandili idrak edildiİZMİR (AA) - İzmir 'de, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili idrak edildi.Kentte vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyup seccadelerini yanlarında getirerek camilere gitti.Belirlenen noktalara oturan vatandaşlar, okunan Kur'an - ı Kerim ve Mevlid - i Şerif'i dinledi.Kentte özellikle Bilal Saygılı Camisi'nde yapılan programa çok sayıda vatandaş katıldı.
Camideki sosyal mesafe kurallarına uyulması sonucu vatandaşlar kandili cami avlusundan takip etti. Duanın ardından, yatsı namazı kılındı.Öte yandan, kandil programına katılan vatandaşlara tavuklu pilav, kandil simidi ve lokum ikramlarında bulunuldu.

Koronavirüs Seccade Tavuklu Pilav Kandil 

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