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İZMİR - Bıçaklı kavga : 1 ölü
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İZMİR - Bıçaklı kavga : 1 ölü

İZMİR - Bıçaklı kavga : 1 ölü

- Olay yeri - Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi İZMİR (AA) - İzmir 'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi öldü.Alınan bilgiye göre, Doğanay Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada motokurye olarak çalışan Tayfur Kürşat Cantez (24) ile Ekrem B. arasında iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Cantez ile Ekrem B. bir süre sonra iş yerinden dışarıya çıkarak tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ekrem B, Cantez'i bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı, sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Cantez burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Polis ekipleri kaçan şüpheliyi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

Olay Yeri İnceleme Altın Gözaltı Bıçaklı Kavga Sağlık Ekipleri 

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