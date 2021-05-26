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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İZMİR - Beton mantar dubaya çarpan motosikletin sürücüsü öldü

İZMİR - Beton mantar dubaya çarpan motosikletin sürücüsü öldü

- Kaza yerinden görüntü - Polis ekiplerinden görüntü - Sağlık ekiplerinden görüntü - Polis ekiplerinin çalışmasıİZMİR (AA) - İzmir 'in Bornova ilçesinde beton mantar dubaya çarpan motorun sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Kazım Dirik Mahallesi 364 Sokak'ta 35 APE 503 plakalı motosikletle seyir halindeki motokurye Abdullah Barış Çay (20), direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda bulunan beton mantar dubaya çarptı.Çay, çarpmanın etkisiyle motosikletten savruldu.Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Polis ekiplerinin inceleme yaptığı olay yerine gelen Çay'ın yakınları sinir krizi geçirdi.Çay'ın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde öğrenim gördüğü öğrenildi.Cenaze, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis Akkale Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

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