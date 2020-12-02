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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İZMİR - Baraj suları altında kalan köyün kalıntıları ortaya çıktı

İZMİR - Baraj suları altında kalan köyün kalıntıları ortaya çıktı

Tahtalı Barajının havadan görüntüleri - Suların azalmasıyla ortaya çıkan köy kalıntılarının havadan görüntüleri - Cami minaresinin havadan görüntüleri - Cami kalıntılarında oluşan midyeler - Kurumuş topraktan görüntüler İzmir 'de baraj suları altında kalan köyün kalıntıları ortaya çıktıİZMİR (AA) - İzmir 'de, doluluk oran düşen Tahtalı Barajı'nda sular altında kalan köyün kalıntıları ortaya çıktı.Yaz ve sonbaharda az yağış alan İzmir 'de, kente içme suyu sağlayan barajların su hacmi önemli seviyede azalmasıyla Tahtalı Barajı'nda da su seviyesi düştü.Geçen yılın aralık ayında yüzde 65 civarında doluluk oranına sahip barajda bu rakam yüzde 35 olarak kayıtlara geçti.Barajdaki su oranın düşmesiyle sular altında kalan Eski Buruncuk köyünün de kalıntıları gün yüzüne çıktı.Su altında kalan cami ve minaresi yeniden ortaya çıktı. Cami yakınındaki yıkık binalar içinde midyeler de dikkati çekti.Bu arada Tahtalı Barajı'nda 2 Aralık itibariyle kullanılabilir su miktarının 101 milyon 663 bin metreküp olduğu öğrenildi.

Lyon Doluluk Oranı İçme Suyu Sonbahar 

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