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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İZMİR - Bakan Kurum: '2 milyar 200 milyon lira yatırım değeri olan bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz'

İZMİR - Bakan Kurum: '2 milyar 200 milyon lira yatırım değeri olan bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz'

İZMİR - Bakan Kurum: "2 milyar 200 milyon lira yatırım değeri olan bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıİZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir ’de Bayraklı ilçesi yapımı devam eden deprem konutlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "( İzmir 'de deprem bölgesindeki kentsel dönüşüm çalışmaları) Yatırım değerine baktığınızda 543 milyon lira 7 bölgedeki dönüşüm süreci, (rezerv alandaki) 3 bin 500 konutu ve millet bahçemizi de eklediğimizde 2 milyar 200 milyon lira yatırım değeri olan bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz."

Deprem Konutları Deprem Lyon Gesi Deprem Bölgesi 

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