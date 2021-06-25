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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İZMİR - Annesini öldürüp cesedini çuvalla balkona bıraktığı iddia edilen Kazak kız yakalandı

İZMİR - Annesini öldürüp cesedini çuvalla balkona bıraktığı iddia edilen Kazak kız yakalandı

- Olay yeri - Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi - Cenaze aracıİZMİR (AA) - İzmir 'in Buca ilçesinde annesini bıçakla öldürüp cesedini çuval içinde oturdukları evin balkonuna koyduğu öne sürülen Kazakistan uyruklu kız yakalandı.Alınan bilgiye göre, Yıldız Mahallesi 206 Sokakta bulunan 3 katlı binanın giriş katında oturan Kazakistan uyruklu E.A. ile annesi Gülistan Aidorova (55) arasında, kızının dini nikahlı eşi A.D. ile resmi nikah kıymak istemesi konusunda tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. annesi Aidorovo'yı bıçakla öldürüp cesedini çuvala koyarak balkona bıraktı.Bir süre sonra misafirliğe gelen A.D ve arkadaşları, evin bir odasında gelen kötü kokuyu fark etti.Odanın kitli olmasından dolayı evin arka kısmında giden A.D, balkonda bulunan çuvalı açtığında Aidorova'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Daha sonra üst katta oturan babasına durumu haber verdi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Aidorova'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekipleri, 3 çocuk annesi E.A. ile dini nikahlı eşi A.D'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay Yeri İnceleme Akalan Resmi Nikah Gözaltı Sağlık Ekipleri 

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