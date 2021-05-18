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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
İZMİR - Annesini bıçakla yaralayan şüpheli, 2 kişiyi tabancayla öldürdü

İZMİR - Annesini bıçakla yaralayan şüpheli, 2 kişiyi tabancayla öldürdü

- Olay yeri - Alınan güvenlik önlemleri İzmir 'de annesini bıçakla yaralayan şüpheli, 2 kişiyi tabancayla öldürdü - Cinayet zanlısı ve amcası gözaltına alındıİZMİR (AA) - İzmir 'in Aliağa ilçesinde, annesini bıçakla yaralayan zanlı, annesinin birlikte yaşadığı kişi ile yaralı annesine yardım etmek isteyen market sahibini tabancayla öldürdü.Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi Onat Kutlar Sokak'taki bir iş yerine amcası O.B ile gelen Ç.B, annesi A.Ç ve birlikte yaşadığı Behçet M. ile tartışmaya başladı.
Bu sırada bıçakla annesini yaralayan, Behçet M'ye da tabancayla ateş eden Ç.B, yaralı olarak uzaklaşmaya çalışan annesinin sığındığı marketin sahibi Hasan T'ye de ateş etti.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Behçet M. ve Hasan T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Ağır yaralanan anne A.Ç, Aliağa Devlet Hastanesine, ardından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.B.Ç ve O.B polis ekiplerince gözaltına alındı.

Market Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Nayet Zanlısı Çalışan Anne 

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