Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İzmir-Ankara Karayolu kapanmasın diye çalışıyorlar

İzmir-Ankara Karayolu kapanmasın diye çalışıyorlar

- kar yağışı

Karayolları Yağan Kar Yağışı 

-- İzmir-Ankara D300 karayolunda kar yağışından detaylar
-- karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmaları
-- detaylar

( MANİSA )- Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeden geçen İzmir-Ankara Karayolunda bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor MANİSA

- Manisa'nın Kula ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri, İzmir-Ankara D300 karayolunda herhangi bir aksama yaşanmaması içi kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ülkenin büyük bölümünde etkili olan kar yağışı, Manisa'nın Kula ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde yoğun bir şekilde başlayan kar yağışı, kısa süre içinde etrafı bembeyaz yaptı. Tipi şeklinde yağan kar, İzmir-Ankara D300 karayolunda da etkili oldu. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü karayolunda, karayolları ekipleri herhangi bir aksama yaşanmaması için yoğun bir şekilde çalıştı. 3 küreme ve tuzlama aracı ile karayolunda aralıksız çalışan ekipler, karayolunda trafiğin aksamasına da engel oldu. İlçede yoğun bir şekilde başlayan kar yağışı, hafif şekilde aralıklarla devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement