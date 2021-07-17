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İZMİR - Aliağa'daki ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İZMİR - Aliağa'daki ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR - Aliağa'daki ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı

- İzmir 'in Aliağa ilçesinde bir limanın yakınındaki ağaçlandırma sahasında yangın - Yangın anı dumanların yükselmesi - Ekiplerin yangına müdahale etmesi İzmir 'in Aliağa ilçesinde bir limanın yakınındaki ağaçlandırma sahasında yangın çıktıYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİİZMİR (AA) - İzmir 'in Aliağa ilçesinde Nemrut Körfezi'nde yer alan bir limanın yakınındaki ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı.Körfezde bulunan bir limanın konteyner depolama alanı yakınlarındaki ağaçlandırma sahası ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ile 6 arazöz sevk edildi.Büyümeden kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın Altın Helikopter Yangına Müdahale Trol 

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