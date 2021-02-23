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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İZMİR - Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada başından yaralanan kişi öldü

İZMİR - Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada başından yaralanan kişi öldü

- Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinden görüntü - Güvenlik önlemleri İzmir 'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada başından yaralanan kişi öldüİZMİR (AA) - İzmir 'in Konak ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Tepecik Semti'ndeki evinde S.İ. ile Özgür Naygı (25) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.Şüpheli S.İ, Naygı'yı başından yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özgür Naygı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.İlk incelemelere göre, maktulün tüfek ya da delici bir cisimle başına vurularak öldürüldüğü belirtildi.Olay yerine gelen Özgür Naygı'nın bazı yakınları fenalık geçirdi.Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Zanlı S.İ'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis Sağlık Ekibi Akalan Alacak Verecek Meselesi 

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