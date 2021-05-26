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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İZMİR - 9 bin 381 kök Hint keneviri ele geçirildi

İZMİR - 9 bin 381 kök Hint keneviri ele geçirildi

- Hint kenevirinin ekili olduğu yer - Jandarma personelinin kenevirleri sökmesi İzmir 'de 9 bin 381 kök Hint keneviri ele geçirildiİZMİR (AA) - İzmir 'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 bin 381 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Tire'de 17 - 23 Mayıs tarihlerinde narkotik köpekleri ve drone destekli operasyonlar düzenledi.
Yürütülen çalışmalarda 9 bin 381 kök Hint kenevir ile 13 gram esrar ele geçirildi.Soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Diğer zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Narkotik Köpek 

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