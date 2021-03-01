İZMİR - 8 kaçak yapı yıkıldı

- İşmakinesinin kaçak yapıyı yıkması İzmir 'de 8 kaçak yapı yıkıldıİZMİR (AA) - İzmir 'in Bornova ilçesine bağlı Çiçekliköy, Yakaköy ve Beşyol gibi 2B arazilerinin yoğun olduğu yerlerde kaçak inşa edilen evlerin yıkımına başlandı.Bornova Belediyesine bağlı ekipler, Yakaköy Mahallesi'ndeki 8 kaçak yapıyı yıktı.Jandarma ekipleri yıkım esnasında güvenlik önlemleri aldı.Yıkım çalışmalarının yarın da devam edeceği belirtildi.
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