İZMİR - 732 tarihi eser ele geçirildi

- İl Jandarma Komutanlığı ekibinin drone ile görüntülenen kaçakçılık operasyonu - Jandarma ekibinin kaçakçılık şüphelisinin aracını yakın takibi - Ekibin şüpheli şüpheliyi durdurması - Araçta yapılan aramada Osmanlı ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen eserler İzmir 'de 732 tarihi eser ele geçirildiİZMİR (AA) - İzmir 'in Torbalı ilçesinde durdurulan bir araçta 732 tarihi eser bulundu.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayrancılar Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine plakası açıklanmayan hafif ticari bir araç durduruldu.Araçta yapılan aramada, Osmanlı ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 721 sikke ile 11 küpe, kolye ve ok ucu olmak üzere 732 tarihi eser ele geçirildi.Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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