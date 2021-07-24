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İzmaritten çıkan yangın 18 dönüm araziyi kül etti
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İzmaritten çıkan yangın 18 dönüm araziyi kül etti

İzmaritten çıkan yangın 18 dönüm araziyi kül etti

Yangın ve söndürme çalışmalarından detay ve genel görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Sigara İzmariti İtfaiye Aracı İzmarit Makilik Alan Helikopter 


- İzmir'in Dikili ilçesinde hayvan damlarının da bulunduğu makilik alanda çıkan yangın ekiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alındı. İzmaritten çıktığı öne sürülen yangında yaklaşık 18 dönüm arazi kül oldu. Dikili Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 500 metre, yerleşim yerlerine ise 150 metre mesafede, hayvan damlarının da bulunduğu Askertepe mevkisindeki makilik alanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Atılan sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen yangında, alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 4 arazöz ile Büyükşehir, Dikili ve Bergama itfaiye gruplarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Tekrar alevlendi Söndürülen yangın, rüzgarın etkisiyle bir süre sonra yeniden alevlendi. Alevlere, soğutma çalışması yapan iki itfaiye aracı ile müdahale edildi.Bölgeden ayrılan diğer ekipleri geri çağrıldı. Alevler geniş bir alana yayılırken, çevredeki konutlarda yaşayanlar hortumlar ve kovalarla söndürme çalışmalarına destek verdi. Kimileri de kazma, kürek, dal parçası ne bulduysa alevlere müdahalede bulundu. Takviye olarak Dikili Belediyesi'nden 1 su tankeri geldi. Daha önce bölgeden ayrılan arazözlerinde gelmesiyle alevler yarım saatlik çaba sonucunda tekrar söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor İlk belirlemelere göre 18 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
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