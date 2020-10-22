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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
İzmariti gelişigüzel attılar, canlarını zor kurtardılar

İzmariti gelişigüzel attılar, canlarını zor kurtardılar

İtfaiye ekiplerinden görüntü

İzmarit Sigara Trol 

-Yangın çıkan kafeden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Yangının söndürülmesi ve dumandan görüntü
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir parkın içinde sigara içen bir grup izmariti söndürmeden gelişigüzel attı. İzmaritin plastik ve ahşabı tutuşturması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu söndürüldü.Olay, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi Sunay Caddesi üzerinde bulunan Koşuyolu Parkı içerisinde boş bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, boş kafede toplanan bir grup burada sigara içmeye başladı.
Sigara izmaritinin söndürülmeden atılması sonucu kafede bulunan plastik ve ahşap malzemeler tutuşmaya başladı.
Kafenin alev aldığını gören içerideki grup, can havliyle kendilerini dışarı atarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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