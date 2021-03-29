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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- İzlanda'da patlayan volkanın önünde voleybol maçı

- İzlanda'da patlayan volkanın önünde voleybol maçı

- Yanardağı önündeki voleybol maçına ait görüntüler

( REYKJAVİK ) REYKJAVİK

Sosyal Medya İzlanda Voleybol Maçı Başkent Harekete Geç 


- İzlanda'da bir grup vatandaş, İzlanda'nın Reykjanes Yarımadasında bulunan Fagradals Yanardağı'nın harekete geçtiği sırada yanardağın önünde toplanarak voleybol oynadı. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in yakınlarındaki Reykjanes Yarımadasında bulunan Fagradals Yanardağı 6 bin yıl aranın ardından faaliyete geçmişti. Yanardağ, ilk patlamanın ardından lav püskürtmeye başlarken, lavlar birkaç saat içinde 1 kilometrekarelik alanı kaplamıştı. İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herkesin yanardağdan uzak durmasını ve güvende olmasını istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Başbakan Jakobsdottir'in açıklamasının ardından İzlanda'da bir grup vatandaş, volkanik patlamaların gerçekleştiği Fagradals Yanardağı'nın önünde voleybol oynadı. Grubun yaptığı tehlikeli voleybol maçına ait görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu. Fagradals'ın lav fışkırttığı sırada voleybol oynayan grubu kaydeden Rut Einarsdottir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizler sadece Fagradals Yanardağı patlarken içimizden geldiği gibi voleybol oynayan insanlarız" ifadelerini kullandı. Einarsdottir'in tehlikeli voleybol maçına ait paylaşımı ise sosyal medyada 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından görüntülendi.
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