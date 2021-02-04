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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
İzinsiz gösteri yapan 17 kişi gözaltına alındı

İzinsiz gösteri yapan 17 kişi gözaltına alındı

POLİS EKİPLERİ

Polis İzinsiz Gösteri 

-GÖSTERİCİLER
-GÖZALTINA ALINANLAR

( BURSA )- Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin Bursa'da izinsiz gösteri yapan 17 kişi gözaltına alındı BURSA

- Bursa'daki bir parkta toplanan 17 kişi Boğaziçi Üniversitesi olayları bahanesiyle izinsiz gösteri yapmak istedi. Uyarılara rağmen dağılmayan 17 kişiyi, polis gözaltına aldı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane ederek Nilüfer ilçesindeki bir parkta toplanan 17 kişi, izinsiz olarak eylem yapmak istedi. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan ve çevredeki vatandaşları eyleme katılmaya çağıran 17 kişi gözaltına alındı. Tek tek otobüse bindirilen eylemciler hakkında işlem başlatıldı.
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