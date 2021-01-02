İzin kağıdına kaşe basmayan işletme yüzünden ceza yedi

-Belgesi eksik olduğu için ceza yazılan vatandaş

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( İSTANBUL -ÖZEL)- Ceza kesilen vatandaş: "İzin belgem var, ama kaşesi yok" İSTANBUL



- Beşiktaş’ta denetime takılan bir kişiye izin belgesinde kaşe olmadığı için ceza yazıldı. Markette çalıştığını söyleyen vatandaş, “İzin belgem var ama kaşesi yok. Belgelere kaşe basarken beni gözden kaçırmış demek” dedi.

Korona virüsle mücadele kapsamında genelgeyle duyurulan hafta sonu kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Emniyet güçleri de kentin birçok noktasında kurulan denetim noktalarında ticari taksiler, toplu taşıma ve özel araçları durdurarak yolcu ve sürücülerin kimlik ile çalışma belgelerini kontrol etti. Vatandaşların kısıtlamaya uyup uymadığını denetleyen ekipler, izin kağıtlarını büyük bir titizlikle inceledi. Kaşe basmayı unutan işletme yüzünden ceza yedi Beşiktaş’ta bulunan bir uygulama noktasında denetim yapan trafik ekipleri, bir toplu taşıma aracını durdurarak içindeki vatandaşların kimlik ve çalışma belgelerini kontrol etti. Denetimde, otobüsteki bir yolcunun çalışma izninin eksik olduğu, işletme tarafından kaşe basılmadığı görüldü.

Ekiplerce bu kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'nun gereğince işlem yapıldı. Market çalışanı olduğunu söyleyen vatandaş ise, “Markette çalışıyorum. Kağıdımız var ama kaşe basılmamış. Şimdi müdürümü aradım, “Gel, yeniden çıkartıp kaşe basalım” diyor. Orada şarküteri şefliği yapıyorum. Ne söyleyebilirim ki, benlik bir şey yok. İşletme tüm personele dağıtıyor, demek ki bazılarına kaşe basmayı gözünden kaçırmış ve ceza yememe sebep oldu. Daha önceden de polisler bakıyordu ama herhangi bir sıkıntı çıkmıyordu ama son aldığımız evrakta kaşe basmayı unutmuşlar. Ne diyeyim, şimdi gidip yeniden çıkartacağız artık. Yapacak bir şey yok” diye konuştu.





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