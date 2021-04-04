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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
İzin belgesi çıkarmayınca cezayı yediler

İzin belgesi çıkarmayınca cezayı yediler

Otobüste belge kontrolü

Polis Gesi Polis Ekipleri Trol 

-İzin belgesi olmayanlara ceza yazılması
-detaylar

( BURSA )- Halk otobüsüyle yolculuk pahalı oldu BURSA

- Korona virüsle mücadele kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 58 ilde devam ediyor. Vakaların azaltılması için yapılan kısıtlamalarda polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler gelen tüm araçları durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor. Denetimlerde halk otobüslerinde bulunan yolcularında izin belgelerini bakıldı. Otobüste bulunan 3 şahsın izin belgelerini olmadığı için işlem yapıldı. Vakalar arttı tekrar kısıtlamalar başladı.
Orta risk grubunda bulunan Bursa bir ay içerisinde artan vakalarla yüksek risk grubu olan Kırmızıya çıktı. Durum böyle olunca bir aydır kısıtlamaların olmadığı il genelinde tekrar kısıtlamalar başladı.
Cuma günü başlayan kısıtlamalar Pazartesi günü 05.00'e kadar sürecek. Polis ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında gelen araçlar durdurularak izin belgelerini kontrol ediyor. Denetimlerde halk otobüslerinde yolcularda kontrol edildi. Polisler kısıtlama saatlerinde yolcuların izin belgelerini tek tek baktı. Otobüste bulunan 3 şahsın izin belgelerinin olmadığı görüldü.
Şahıslar işe gittiklerini belirttiler ancak polis ekipleri izin belgeleri olmadığı için bu mazereti kabul etmedi. 3 şahsa ayrı ayrı işlem yaptı.
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