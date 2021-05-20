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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
İyi Partililer esnafa saldırdı; Meral Akşener Rize programını yarıda kesti

İyi Partililer esnafa saldırdı; Meral Akşener Rize programını yarıda kesti

detaylar

Irak 

-ziyaretler
-gerginlik
-kavga

( RİZE - 2)- Akşener'in Rize ziyaretinde gerginlik RİZE

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize’nin İkizdere ilçesini ziyareti sırasında heyet ile bir grup arasında yumruklu kavga yaşandı. Akşener, programını yarıda keserek İkizdere’den ayrıldı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İkizdere ilçesini ziyaret etti. İlçede esnaf ziyareti gerçekleştirdiği sırada bazı vatandaşlarla İYİ Partili heyet arasında sözlü tartışma başladı.
Tartışma alevlenerek yumruklu kavgaya dönüştü. Araya giren kolluk kuvvetleri müdahale ederek kavgayı ayırdı. Meral Akşener bunun üzerine programını yarıda bırakarak İkizdere’den ayrıldı.
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