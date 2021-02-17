- ‘İyi Kötü Çirkin’ oyunu perdelerini onlineda açacak

-tiyatro oyunu



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Yapımcılığını Fatih Aydın’ın üstlendiği, Eray Yasin Işık’ın kaleme aldığı, Ahmet Burak Bacinoğlu yönetiminde sahneye konulan ‘iyi Kötü Çirkin’ oyunu pandemi tedbirleri nedeniyle online platformlarda izleyicisi ile buluşacak. İyilik ve kötülük kavramının sahneye yatırılıp; trajik bir olay örgüsünün içinde hiciv ve esprili bir dille anlatıldığı 'İyi Kötü Çirkin' isimli tiyatro oyunu 2019-2020 sezonlarında 6 ülke ve 53 şehirde toplam 64 gösterim ile seyircisini kucaklamıştı. Yapımcılığını Fatih Aydın’ın üstlendiği, Eray Yasin Işık’ın kaleme aldığı, Ahmet Burak Bacinoğlu yönetiminde sahneye konulan ‘İyi Köyü Çirkin’ isimli tiyatro oyunu, onlıne platformlar izleyici karşısına çıkıyor. İki saatlik müzikli ve bol güldürülü tiyatro gösterisi, bu sene pandemi tedbirleri nedeniyle online platformlarda izleyicisi ile buluşacak. 20 Şubat 2021’de oyunun ilk online gösterimi gerçekleştirilecek. Seyircinin televizyon ekranlarından ve beyaz perdede severek takip ettiği Ersin Korkut, Hakan Bulut, Erdem Baş ve Eray Yasin Işık; daha önce hiç işlenmemiş farklı bir konuyu, iki saatlik müzikli danslı ve bol bol şakalı bir performans ile sahneleyecek. (MB-



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