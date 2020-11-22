İtfaiyesi elektrik panosuna sıkışan kediyi kurtardı

-Vatandaşların itfaiyeye yardımı

-Betonu kırma

-Kediyi kurtaracak malzemeler

-Vatandaşın yorumu

-Kediyi kurtarma

-İtfaiyenin gidişi



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstiklal caddesi üzerinde bulunan elektrik panosuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi üzerindeki bir sokakta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, vatandaşlar elektrik panosundan gelen kedi sesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İtfaiyesi ekipleri, yaptığı keşfin ardından kurtarma operasyonu başlattı. Kediyi kurtarmak için elektrik panosunun betonunu hassas ve titizlikle kıran ekiplere çalışmaları esnasında vatandaşlar da yardım etti. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedi veterinere götürüldü. (ÖFY-Mİ-ZA



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