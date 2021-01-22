İtfaiyenin zamanında müdahalesi fabrikayı yanmaktan kurtardı

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( AMASYA ) AMASYA



- Amasya'da itfaiyenin zamanında müdahalesi yem fabrikasında çıkan yangının büyümesini engelledi.Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına zamanında müdahalesi büyük bir faciayı önledi. Yangın, fabrika çalışanlarına korku dolu anlar yaşatırken, kısa sürede itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.Edilen bilgiye göre, Amasya'nın Suluova ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren yem fabrikasında sabaha karşı elektrik aksamından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede fabrikaya gelen Suluova Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangın maddi hasara neden oldu.



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