Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İtfaiyenin kedi ile imtihanı

İtfaiyenin kedi ile imtihanı

İtfaiyenin uğraşması

Yavru Kedi Cep Telefonu 

-yakın detaylar
-Fahri Gözpınar röportaj
-itfaiye merkezide kedi kurtarma cep telefonu görüntüsü

( SAMSUN )- Otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi saatler süren çalışmanın sonucunda kurtarıldı SAMSUN

- Samsun'da park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye görevlilerini ve vatandaşları seferber etti. Kedi, aracın itfaiye merkezine götürülmesiyle çıkarıldı. Samsun'da Fahri Gözpınar'a ait otomobilin motor bölümüne kedi girdi. Esnafın haber vermesiyle aracın başına toplanan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kediyi çıkarmaya çalıştı. Sonrasında kediyi çıkaramayan vatandaşlar Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler ise saatler süren çalışma sonucunda park halindeki araçtan kediyi çıkaramayınca çareyi aracı itfaiye merkezine götürmekte buldu. Burada büyük uğraş sonucunda kedi bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayı anlatan araç sahibi Fahri Gözpınar, “Arabamı park edip işlerimi halletmeye gittim. Geldiğimde arkadaşlar arabaya kedinin girdiğini söylediler. Ben gelmeden mama koymuşlar ama çıkmadı. İtfaiye de çıkaramadı. Sonrasında itfaiyeye gittik. Orada kediyi çıkarttık" dedi.
(FAU-SLH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Türkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı GörüntüleriTürkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı Görüntüleri
İlk Kez Yayınlandı! Bayramda Bu Hatayı Sakın Yapmayınİlk Kez Yayınlandı! Bayramda Bu Hatayı Sakın Yapmayın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı