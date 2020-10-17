İtfaiyenin kedi ile imtihanı

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-Fahri Gözpınar röportaj

-itfaiye merkezide kedi kurtarma cep telefonu görüntüsü



( SAMSUN )- Otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi saatler süren çalışmanın sonucunda kurtarıldı SAMSUN



- Samsun'da park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye görevlilerini ve vatandaşları seferber etti. Kedi, aracın itfaiye merkezine götürülmesiyle çıkarıldı. Samsun'da Fahri Gözpınar'a ait otomobilin motor bölümüne kedi girdi. Esnafın haber vermesiyle aracın başına toplanan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kediyi çıkarmaya çalıştı. Sonrasında kediyi çıkaramayan vatandaşlar Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler ise saatler süren çalışma sonucunda park halindeki araçtan kediyi çıkaramayınca çareyi aracı itfaiye merkezine götürmekte buldu. Burada büyük uğraş sonucunda kedi bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayı anlatan araç sahibi Fahri Gözpınar, “Arabamı park edip işlerimi halletmeye gittim. Geldiğimde arkadaşlar arabaya kedinin girdiğini söylediler. Ben gelmeden mama koymuşlar ama çıkmadı. İtfaiye de çıkaramadı. Sonrasında itfaiyeye gittik. Orada kediyi çıkarttık" dedi.

(FAU-SLH-



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