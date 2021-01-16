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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İtfaiyenin hayat kurtaran eli

İtfaiyenin hayat kurtaran eli

İtfaiye ekibinin çıkarılması

İlk Müdahale Hastane Jandarma Foseptik Çukuru 

-Şahsın çukurdan çıkarılması

( KAYSERİ )- Foseptik çukuruna düşen KASKİ personelini itfaiye ekipleri kurtardı KAYSERİ

- Kayseri’de foseptik çukuruna düşen KASKİ personeli, itfaiye ekiplerinin kurduğu düzenek ile çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesi Karatay mevkiinde meydana gelen olayda, çalışma yapan KASKİ personeli foseptik çukuruna düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çukur üzerine bir düzenek kurarak çalışma yaptı. Çalışmalar sonucunda, fosseptik çukurundan çıkarılan personel, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. (EK-TB-
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