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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
İtfaiyeden ‘kuzu’ operasyonu

İtfaiyeden ‘kuzu’ operasyonu

Kuzunun kurtarılma anları

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Kayalı Harekete Geç 


- Gaziantep’te, kayalıkların arasına düşen kuzu itfaiyeni harekete geçirdi. Kuzu ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Yavuzeli ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi'nde koyunlarını otlatan bir çoban itfaiye ekiplerini arayarak bir kuzusunun kayalıkların arasına düştüğü ihbarında bulundu. Kurtarma için harekete geçen ekipler 2 metre boşlukta olduğu tespit edilen kuzu için çalışmaya başladı.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından güçlükle kurtarılan kuzu sahibine teslim edildi.
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