İtfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu

-Yangın merdiveni yardımı ile güvercine ulaşan itfaiye erinden detaylar

-Güvercinin kurtarılması

-Güvercinin aşağı indirilmesi

-Ayağı yaralanmış güvercinden detay görüntüler

-Genel detay ve görüntüler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da bir iş merkezinin 2’nci katında ayağı ipe takılarak mahsur kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni ile kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde bir iş merkezinin 2’nci katında ayağı ipe takılarak mahsur kalan güvercini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yangın merdiveni yardımı ile güvercini mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarma operasyonunu izleyen vatandaşlar, güvercinin kurtarılmasıyla ekipleri alkışlayarak tebrik etti. Yaralı güvercin, tedavi edilmek üzere veterinerliğe götürüleceği bildirildi.

(BB-SD-



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