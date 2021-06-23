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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İtfaiyeden dolum tesisinde yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

İtfaiyeden dolum tesisinde yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

İtfaiye aracının dolum tesisine gelişi

İlk Müdahale Kurtarma Tatbikatı Tatbikat Yangın Tatbikatı Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi
-Yaralının kurtarılışı
-Dolum tesisi çalışanlarına verilen eğitim

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin bir gaz dolum tesisinde gerçekleştirdiği yangın ve kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı. Orta Anadolu Rafinerisi ve çevresinde bulunan dolum tesislerinde çalışan personellere yönelik eğitimler veren Kırıkkale Belediyesi, tatbikatlarını sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak yine bir dolum tesisinde eğitim amaçlı yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Senaryo gereği bir dolum tesisinde tankere gaz yüklemesi esnasında yangın çıktı. Alarmın çalmasıyla tesisteki yangın söndürme sistemleri devreye girdi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de kısa süre içerisinde olay yerine ulaştı. Ekiplerin zamanla yarıştığı yangın söndürme mücadelesi nefesleri kesti. Tatbikatta, dumanlardan etkilenen bir yaralı da kurtarıldı. Gerçeği aratmayan tatbikatta tesisteki personele de olası bir durumda neler yapması gerektiği anlatıldı. Yangına ilk müdahalenin çok önemli olduğunun altını çizen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürü Tuncay Bulut, dolum tesislerinde çalışan personele karşı düzenli aralıklarla eğitimler yürüttüklerini kaydetti.
Bulut, "Verdiğimiz eğitimler ve yaptığımız tatbikatlar sonrasında personelin yangına ilk müdahalesinde başarılı olduklarını da gördük. Bu şekilde hem personelimiz her zaman yangına müdahale hususunda hazır olduklarını, dolum tesisi personellerinin ise eğitimli olmalarını sağlıyoruz” dedi.
(KA
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