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İtfaiyeciler, tekneyi söndürmek için kıyafetleri ile denize girdi
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İtfaiyeciler, tekneyi söndürmek için kıyafetleri ile denize girdi

İtfaiyeciler, tekneyi söndürmek için kıyafetleri ile denize girdi

Yanan tekneye itfaiyecilerin müdahale etmesi

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Bild Yangın Demirli İtfaiyeciler 


- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde özel bir tekne alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına kıyafetleri ile denize girerek müdahale etti. Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Cunda Adası’nda denizde demirli olan bir özel tekneden dumanlar yükselmeye başladı.
Durumun itfaiyeye bildirilmesi sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler tekneyi saran alevleri söndürmek için nomeks kıyafetleri ile denize girdi. Yangın kısa sürede söndürülürken, teknede büyük maddi hasar meydana geldi. (EME-
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