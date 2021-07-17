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İtfaiyeciler sondaj çukuruna düşen yavru köpeği kurtardı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İtfaiyeciler sondaj çukuruna düşen yavru köpeği kurtardı

İtfaiyeciler sondaj çukuruna düşen yavru köpeği kurtardı

Yavru köpeğin sondaj çukurundan itfaiye ekiplerinin yavru köpeği kurtarması ve anne köpeğin yavrusu kurtulduktan sonra sevmesi (Vatandaş kamerası)

( DÜZCE )-Yavrusuna kavuşan anne köpeğin sevinci duygulandırdı DÜZCE

Yavru Köpek Köpek Kamera Altın Cep Telefonu 


- Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sondaj çukuruna düşen yavru köpeği kurtardı. Yavru köpeğin kurtarılıp annesi ile buluşması o anları cep telefonu ile kaydedilirken o anlar vatandaşları duygulandırdı. Olay, öğle saatlerinde Düzce merkeze bağlı Duraklar köyünde meydana geldi. Vatandaşlar, 5 metrelik ancak dar sondaj kuyusundan bir yavru köpeğin sesinin geldiğini fark ettiler. Düzce Belediyesi İtfaiye müdürlüğü ekiplerine haber veren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Çevredeki vatandaşların yanı sıra çukurun başında bekleyen anne köpek de kurtarma çalışmalarını takip ederek biran olsun ekiplerin yanından ayrılmadı. Yarım saatlik çalışmanın ardından yavru köpek sıkıştığı çukurdan çıkarıldı. Vatandaşlar hem sevindi hem duygulandı Yavru köpeğin kurtarılma anını bölge sakinleri cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına aldı. Sıkıştığı yerden köpeğin kurtarılmasını sevinen vatandaşlar, yavrunun annesi ile buluşma anında ise duygu dolu anlar yaşadı. Yavru köpeğin ilk kontrollerinin yapılmasının ardından anne köpek, yavrusunu alarak gözden kayboldu.
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