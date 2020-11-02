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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İtfaiyeci olmak için ter döktüler

İtfaiyeci olmak için ter döktüler

sınav detay görüntü

( MUĞLA ) -- Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı birimine alınacak 70 itfaiye eri alımı için yapılan sınava katılan adaylar parkurda ter akıttı. MUĞLA

Hapis Cezası İhaleye Fesat Kaçakçılık Dolandırıcılık Malvarlığı 


- Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesine alınacak 70 itfaiye eri başvurularının tamamlanmasının ardından sınavlar başladı.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek boş kadrolar için başvurular 12-16 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Başvurular sonrası parkurda uygulamalı sınav ve mülakatlar başladı.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na istihdam edilecek 70 kişilik itfaiye eri alımı için çok sayıda başvurunun yapıldı. Başvurular sonrası 13 kadın, toplam 272 asil aday bugün başlayan ve önümüzdeki günlerde de devam edecek uygulamalı parkurda ter akıtıyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında yapılan sınavlara katılan erkek ve kadın adaylar önce parkurda uygulama sınavından geçiyor. Uygulamalı parkurun ardından oluşturulan heyet önünde mülakata alınıyorlar. 70 kişilik kadro için başvuru şartları arasında başvuracak adayların Türk vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmaması, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gibi şartlar aranıyor. (BT-Y)
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