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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İtfaiye, yangında mahsur kalan 2 kişiyi merdivenle kurtardı

İtfaiye, yangında mahsur kalan 2 kişiyi merdivenle kurtardı

itfaiye ekiplerinin iki vatandaşı merdiven yardımıyla indirmesi

-duman çıkan daireden detay
-itfaiye ekipleri detay
-sokağa çıkan vatandaşlar detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da apart otelde çıkan yangında dumandan mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerinin merdiveniyle kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre yangın saat 19.30 sırasında Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi, 3713 Sokak üzerindeki apart bir otelin birinci kattaki odasında çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Dumandan etkilenen iki kişi itfaiye ekiplerinin merdiveni ile aşağıya indirildi. Korku yaşayan bazı bina sakinleri dışarı çıktı.Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (GT-İA-
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