Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İtfaiye müdüründen çiftçilere anız yangını uyarısı

İtfaiye müdüründen çiftçilere anız yangını uyarısı

arşiv görüntüler

( SİİRT ) SİİRT

Alışkanlık Hastalık Mel B Anız Yangını 


- Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, son dönemde artan anız yangınlarına karşı çiftçileri uyardı. Anız yakmaların toprak yüzeyinde bitkileri besleyen temel besin kaynağının yok olmasına neden olduğunu belirten Yılmaz, anızın yakılmasının ürüne ve toprağa son derece tehlikeli ve zararlı olduğunu aktardı. Yılmaz, "Maalesef uyarılarımıza rağmen halen anız yakmanın toprağı işlemede kolaylık sağladığı, yabancı otun bitmesini önlediği, hastalık ve zararlılarla mücadelede rahatlığa yol açtığı gibi düşüncelerle hareket eden bazı çiftçiler anız yakmaya devam etmektedirler. Çiftçilerimiz yasak olmasına rağmen anız yakmayı bir alışkanlık haline getirmişlerdir. Son zamanlarda yangınlarda büyük artışlar görülüyor. Anız yakmalar, hem toprakta yaşayan canlılarının beslenme ortamlarını yok ediyor, hem de çevreye büyük zararlar veriyor. Bunun yanı sıra bazı anız yangınları çevredeki bağ bahçelere ve hatta köylere bile sıçrayabilmekte ve telafisi daha zor, daha büyük zararlara yol açabilmektedir. Üzücü olaylarla karşılaşmamak için başta çiftçilerimiz olmak üzere bütün vatandaşların bu konuda duyarlı olmaları gerekmektedir" dedi.
Anız yakanların tespit edilmesi durumunda Kabahatler Yasası’na göre cezai işlem uygulanacağı belirtildi.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement