İtfaiye eri o anı anlattı:“Öncelikle bayrak; vatandır, millettir, onurdur, gururdur”

-İtfaiye amirliği detay görüntü,

-İtfaiye personeli hazırlık görüntü,

-İtfaiye aracı bina çıkış detay görüntü,

-İtfaiye aracı detay görüntüler,

-İtfaiye eri Türk Bayrağını kurtarma detay görüntüsü,

-İtfaiye Eri RÖP.

-İtfaiye eri kendi videosunu izleme detay görüntü.

-arşiv



( AMASYA ) AMASYA



- Amasya’nın Taşova ilçesinde 22 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerinde bağ evinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelmiş, evin duvarında alçıpandan yapılan Türk Bayrağı yanmamıştı. Taşova’ya bağlı Elmakırı (Kirampa) köyünde Pazartesi günü akşam saat 18.30 sularında bir bağ evinde yangın çıktı. A.D. isimli vatandaşa ait bağ evinde içerisinde hırdavat malzemelerinin ve çok sayıda ev tüpünün bulunduğu bağ evi çıkan yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale geldi. Bir tek Türk Bayrağı yanmadı, İtfaiye personeli o anları anlattı. Yangının ardından bağ evi etrafında inceleme yapan İtfaiye eri Emre Kavi, tüm eşyaların yanmasına rağmen alçıpandan yapılan Türk Bayrağı’nın alevlerden etkilenmediğini fark ederek kül olan bağ evinden Türk Bayrağı’nı alarak zarar görmemesi için uzaklaştırmıştı. İtfaiye eri Emre Kavi, İHA’nın aracılığıyla haberlere konu olan o görüntüleri izleyerek yaşadığı o anı İhlas Haber Ajansı Muhabirine anlattı. “Öncelikle bayrak; vatandır, millettir, onurdur, gururdur” İtfaiye eri Emre Kavi, “Evet akşam saatlerinde bir yangın ihbarı düştü. Ekip arkadaşlarımızla birlikte en kısa sürede olay yerine gittik. Gittiğimizde bağ evi alevlere teslim olmuş, evin içi tamamen kül olmuştu. Dışında duvarlardan iskeleti kalmıştı. Evin içi tamamen kül olmuş haldeyken bile dış duvarda alçıpandan Türk Bayrağını gördüm. En çok dikkatimi çeken ev yanarken Türk Bayrağının yanmaması oldu. Vatanımın, milletimin sağlam olduğunu, bizi hiçbir şeyin yıkamayacağını bir kez daha görmüş olduk. Bayrağımızın yanmamasına çok mutlu oldum. Asıl amacımız can ve mal kaybının önüne geçmek ama bayrağımız bizim için çok önemli. Bizim ulusumuzun bayrağı kırmızı renk üzerinde yer alan beyaz renkli ay ve yıldız simgesinden oluşmaktadır. Kırmızı rengi şehitlerimizin kırmızı kanından almıştır. Hilal’i şehitlerimizin dökülen kanı üzerine yansıması ile son halini almıştır. Öncelikle bayrak; vatandır, millettir, onurdur, gururdur. Bu düşüncelerle aklıma ilk etapta onu kurtarmak geldi.” (SS-MAY-



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