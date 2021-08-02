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İtfaiye eri görev başında kalp krizi geçirip öldü
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İtfaiye eri görev başında kalp krizi geçirip öldü

İtfaiye eri görev başında kalp krizi geçirip öldü

Kılınç’ın öldüğü santral

Hastane Cenaze Kalp Krizi İtfaiye Eri Sağlık Ekipleri 

-Arkadaşlarının görüntüsü
-Genel ve detay görüntü
-Mustafa Kılınç’ın fotoğrafı

( ADANA -ÖZEL)- Adana’da 17 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan 46 yaşındaki Mustafa Kılınç görev başında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti ADANA

- Adana’da 17 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan 46 yaşındaki Mustafa Kılınç görev başında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesinde bulanan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında meydana geldi. 17 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan 46 yaşındaki Mustafa Kılınç dün göreve geldi. Santralda görevli olan Kılınç gece boyunca gelen ihbarları alıp arkadaşlarına aktardı. İddiaya göre sabaha karşı ise arkadaşları Kılınç’a ulaşamadı. Bunun üzerine santrala gelen itfaiye erleri Kılınç’ın hareketsiz halde yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ilk belirlemelere göre Kılınç’ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi. Kılınç’ın bir süre önce de kalp krizi geçirip hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Kılınç’ın arkadaşları ise yıkıldı. Kılınç’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından ailesi tarafından toprağa verilecek. (FKE-
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