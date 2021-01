İtfaiye ekiplerinin zorlu eğitimleri aksiyon kamerasına yansıdı

--Konteynerin dumanla dolu olduğu anlardan detay

--İtfaiyecilerin üzerinden alevlerin geçmesi

--İtfaiye binasından detaylar

--Recep Yayla röp.



( KOCAELİ ) -- Ekiplerin alevler arasında zorlu eğitimleri nefes kesti KOCAELİ



- Kocaeli'de itfaiye ekipleri, vakalara müdahale reflekslerini geliştirmek amacıyla alevler arasında zorlu eğitimlerden geçiyor. Ekipleri alevler arasındaki nefes kesen eğitimleri ise aksiyon kameralarına yansıdı. Türkiye’nin önde gelen itfaiye teşkilatları arasında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, bir yandan her gün onlarca olaya müdahale ederken bir yandan da hem kendi personelini hem de Türkiye'nin birçok şehrinden gelen itfaiye personellerini eğitmeye devam ediyor. Kent genelinde her gün yangın, kaza, insan ve hayvan kurtarma olaylarına giderek birçok operasyondan başarı ile dönen itfaiye ekipleri, müdahale başarılarını sürdürmek amacıyla tüm boş zamanlarında ve belirli periyotlarda zorlu eğitimlerden geçiriliyor. Eğitimler kapsamında zaman zaman alevler arasında kalan itfaiye ekiplerinin zorlu mücadeleleri ise nefes kesen görüntülere sahne oluyor. Her an göreve çıkacakmış gibi eğitimler yapılıyor İtfaiye ekipleri, yangın ve çeşitli kurtarma olaylarına her an hazır olmak, sağlam bir alt yapı oluşturmak için düzenli olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezinde (KOBİTEM) eğitimlerini sürdürüyor. Uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleştiren tatbikatlarda, yangından, trafik kazalarına, kimyasal ve biyolojik olaylara kadar birçok konuda detaylı eğitimler işleniyor. İtfaiye erleri, zinde kalmak için düzenledikleri eğitimleri aksiyon kameraları ile de kayda alıyor. Nefes kesen görüntülerde, itfaiye erlerinin ekipmanlarını giyerek, eğitim için hazırlanan konteynerin içine girdikleri görülüyor. Görüntülerin devamında ekipler, arka arkaya dizildikten sonra ise duman ve alevle dolan konteynerde müdahale kabiliyetlerini geliştiriyor. "Sağlam bir eğitim alt yapısı gerekiyor" Eğitimler hakkında bilgi vererek itfaiyecilik mesleği için sağlam bir eğitim alt yapısına sahip olmak gerektiğini ifade eden KOBİTEM eğitmeni Recep Yayla, bazı lise ve üniversitelerde itfaiyecilik bölümünün olduğunu, her iki okulda da eğitim gören öğrencilerin toplamda 6 yıl eğitim aldığını kaydetti.

Teşkilatta, lise öğrencilerine de eğitim verdiklerine değinen Yayla, "Önce sağlam bir eğitim gerekiyor. Sağlam bir morale sahip olmanız lazım. Örneğin trafik kazaları, depremler gibi olaylar var. Karşılaştığımız sorunlarla ilgili psikolojik olarak çökmememiz lazım" diye konuştu.

