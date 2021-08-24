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İtfaiye ekipleri çatıdan düşen yavru güvercini yuvasına koydu
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
İtfaiye ekipleri çatıdan düşen yavru güvercini yuvasına koydu

İtfaiye ekipleri çatıdan düşen yavru güvercini yuvasına koydu

- GÜVERCİNİN DÜŞTÜĞÜ YERDEN ALINMASI

Bild Irak 

-- MERDİVENLE KUŞUN YUVASINA BIRAKILMASI

( BOLU ) BOLU

- Bolu'da çatıdaki yuvasından bir iş yerinin tabelasına düşen yavru güvercin, itfaiye ekipleri tarafından merdivenle yeniden yuvasına bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi Kocabey sokakta bulunan bir apartmanın çatısındaki yuvadan yavru güvercinin iş yerinin tabelasına düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru güvercini düştüğü yerden alarak merdiven yardımıyla yeniden yuvasına bıraktı. (FC-HFV-
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