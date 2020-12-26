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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İtfaiye ekipleri balkondan girerek yangını söndürdü

İtfaiye ekipleri balkondan girerek yangını söndürdü

İtfaiye Ekiplerinin Görüntüsü,

Yükselen Yangına Müdahale Trol 

-balkonda İzleyenler,
-vatadaşlar, Detay.

( DÜZCE )-Apartman sakinleri yangına müdahaleyi balkonlarından izledi DÜZCE

- Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bir apartmanın 3. katından yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Kimsenin olmadığı daireye itfaiye balkondan girerek yangına müdahale etti. Yangın Düzce’nin Akçakoca ilçesinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Osmaniye Mahallesi Tuzcuoğlu apartmanı Levent Ö’ye ait daireden dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Akçakoca Belediyesi itfaiye ekipleri evde kimsenin olmaması yüzünden balkondan eve girerek yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Çevredekilerde itfaiye ekiplerinin müdahalesini balkonlardan izlediler. Yanının neden çıktığı araştırılıyor. (TT-ALI-
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